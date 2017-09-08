保健》雙腳水腫？中醫師：「三陰經拍打法」浮腫、痠痛清光光！

2017-09-08 18:59

〔iStyle頻道／綜合報導〕長期坐辦公室不僅會讓脂肪囤積，還會因為阻礙血液和淋巴循環導致下半身浮腫，若是想快速瘦下來光靠運動絕對不夠，為了讓你更輕鬆擁有一雙纖細美腿，iStyle特地專訪澄觀中醫診所副院長張文馨醫師，教你如何利用穴道按摩、泡澡消水腫。

三陰經拍打法（促進下半身血液淋巴循環）：同樣非常在意水腫問題的張文馨醫師，有空時就會拍打經絡、按摩穴道消水腫，她建議洗完澡後，先在腿部擦上乳液，將手掌呈杯狀，延著小腿三陰經，肝經、脾經、腎經3個經絡，也就是從足部內側、小腿外側、大腿內側，最後再到鼠蹊部內側，由下往上叩擊各拍打3次，兩腳輪替，直到腿感覺熱熱脹脹的為止。這麼做能增加血液循環，促進新陳代謝，消除腿部水腫，還能舒緩腿部痠痛，若想加強力道，張文馨醫師建議把空掌心改用按摩棒或毛刷代替。

按摩三陰交、陰陵泉穴（消除浮腫）：若是下午覺得腿部腫脹不舒服，張文馨醫師也提供一套在辦公室就能做的簡單按摩，「以大姆指深層按壓三陰交，約內腳踝上方四指併攏寬度處，以及陰陵泉，約膝蓋內側膝眼下2.5指併攏寬度處，一次按5秒，一個點按20下，早晚各一次。」兩個穴位都能有效消除水腫，讓腿不再腫脹。

香氛消腫足浴：除了按摩以外，你也能用享受的方式消水腫！張文馨醫師說：「準備玉米鬚2錢、荷葉2錢、玉米鬚2錢、檸檬香茅10克，以及適量的玫瑰花瓣，依序塞進紗布袋中，用繩子封口，浸泡在35~38度的溫水裡10分鐘後就可以把腳放進去浸泡。」

浸泡時再加上按摩消腫效果會更好，張文馨醫師表示，先針對足部痠脹的地方按摩，再加強三陰交和陰陵泉穴加強血液流動，第一輪先泡10分鐘，休息3~5分再浸泡15分鐘。

足浴浸泡注意事項：浸泡足浴有幾點要特別注意，張文馨醫師表示，若是有頭暈、心悸、胸悶......任何不適症狀要立即停止，到通風處休息，空腹、皮膚有傷口或是皮膚疾病不建議泡澡，剛吃飽後也要等2小時以上才可浸泡。

張文馨醫師：現任澄觀中醫診所副院長、中醫婦科醫學會專科醫師，著有《變身超吸睛自然系美女》。