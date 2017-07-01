「微循環」出問題 中醫調整有助舒緩痠痛

2017-07-01

文／張祐禎

「痠、麻、痛」是門診患者求診常見的困擾，造成的原因廣泛，涵蓋肌肉、肌腱、韌帶的受傷與發炎，又或是神經壓迫等。其中，臨床最常見的痠痛大多與肌筋膜疼痛有關，可能因為重複動作的勞損、姿勢不良，甚至焦慮而引起。

肌筋膜疼痛的機轉有許多理論，除了肌筋膜本身緊繃糾結或沾黏引起的激痛點外，也與分布的微循環（血管、淋巴管）及神經息息相關。

當「微循環」出現問題，無法順暢供應氧氣、養分並帶走代謝廢物，局部缺血引起筋膜緊繃產生疼痛；或者，像長期姿勢不良造成肌筋膜張力無法正常釋放，會影響局部微循環，也會誘發疼痛。

現行肌筋膜疼痛的治療以復健或止痛藥物為主，其實中醫調整身體「微循環」，以放鬆肌肉筋膜的張力，可以減少後續誘發的疼痛。

◎平常可以如何緩解痠痛呢？除了保持愉快心情、適度活動與運動，這裡提供兩個小撇步給大家：

●減少身體溫差變化：避免忽冷忽熱的生活習慣，例如避免在運動後，汗水直流時，狂飲冰水或吹冷氣，可減少「微循環」不暢的機會。建議平常可喝溫水或透過熱敷，加強氣血循環。

●按摩手指、腳趾（如圖）：手指與腳趾末端是陰陽經絡及四肢筋膜的轉折點，透過按摩不僅可以幫助經絡的疏通，也可藉由刺激筋膜達到放鬆的功效，在按摩的同時，可活動另一側的肩膀，幫助氣血循環。

（作者為台中澄清復健醫院中醫科主治醫師）