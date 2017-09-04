醫病》擔心小孩發育不好 慈院中醫白露轉骨好時機

2017-09-04 16:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕時序入秋，今年九月七號是農曆二十四節氣上的白露，花蓮慈濟醫院中醫部指出，正是最適合邁入青春期的小孩服用中醫轉骨方的節氣。

花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛說，中醫轉骨的主要課題並非只吃補藥，而是「基本功」養成，也就是培養「均衡飲食」、「適度運動」、「充足睡眠」、「預防保健」等良好的生活習慣，只要把握這黃金期好好調養，不僅可以改善過敏體質，增加脾胃吸收，進而達到長高的目的。

中醫師楊成湛說，在門診中遇到今年十三歲的曾小弟弟，經常鼻塞、打噴嚏、流大量清水樣的鼻水，一躺下來睡覺就咳嗽，特別在入睡前或晨起時，鼻水就跟水龍頭一樣止不住，嚴重時甚至會引發氣喘。

楊成湛先為曾小弟改善過敏性鼻炎的狀況，並量身打造個人專屬的轉骨方。他說，短短9個月，曾小弟就從150公分突破到163公分大關，體重也增加了7公斤，就連嚴重的過敏也大幅改善。

「打好健康底子，比長高更重要的事。」楊成湛說，春生、夏長、秋收、冬藏是自然界的規律，中醫認為秋冬養陰是兒童「轉骨」的好時機，為來年春夏陽氣生長順利而打下良好基礎，及早為隔年的成長做好準備。像曾小弟這樣體質調好，活動力變好，內分泌穩定，過敏性鼻炎及腸胃道獲得改善，不用苦惱一變天就猛打噴嚏、流鼻水，將成長的動能收納進入體內，也能加強來年春夏生長的力道。

轉骨不僅僅在於長高而已，更重要的是透過調整臟腑機能和改善偏差體質，達到促進生長發育的目的。楊成湛表示，有的小孩先天脾胃氣虛，後天失調，長年食欲不振，導致形體消瘦，也有的小孩是後天偏食、挑食引起，吃多了含糖飲料及零食，造成營養不均衡，或是消化不良，這種小孩的轉骨方，應該先從改善腸胃著手，開脾健胃，益氣滋養，或止瀉消積。

楊成湛說，有些孩子容易過敏感冒、長痘痘、體型虛胖、容易失眠、便秘，甚至月經遲遲不來等，都有可能是屬於特殊體質，坊間偏方不能一體適用，一味使用轉骨套餐，可能導致體內油脂分泌過多、荷爾蒙失調更明顯，口乾舌燥、便秘、痘痘更多，建議醫師問診後，依個人體質提供適合的轉骨方。

慈濟醫院中醫部指出，中醫轉骨方需要特別注意進入青春期的時間點，也就是在男生出現陰毛、喉結等第二性徵，女生則是乳房發育、出現陰毛、初經來潮後，生長潛力最大。整體而言，孩子的成長高峰是十至十六歲，男生一年可長高十至十二公分、女生則是八至十公分。

楊成湛說，轉骨藥材強調「量身訂做」，每個人的體質不同，男生調理的重點要注意筋骨及氣血的調理，預防運動氣傷及筋骨損傷；女生補血、養血為主。因此轉骨藥膳的組合也需注意到男女有別。

花蓮慈濟醫院指出，中醫部最近推出多種自費中藥即飲包，像是「祛風減敏湯」能改善長期鼻過敏常鼻塞流鼻水、打噴嚏、眼睛癢、皮膚癢的過敏症狀，可以提升免疫力與改善過敏體質；「補氣健脾湯」是針對食慾差、消化不良的兒童，可以健脾養胃，增強消化吸收。「強筋健骨方」則是針對生長發育中的青少年有補腎活血轉骨的功效，有助於生長發育。