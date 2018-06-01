保健》夏日易長汗皰疹 與溫濕度有關！

2018-06-01 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕每到夏天，手腳上就會長出一粒粒的小水泡，且伴隨擾人的搔癢感，總讓人忍不住想大肆抓一番。中醫師指出，這些其實就是俗稱的「汗皰疹」，是濕疹的一種，除了積極塗抹有保濕成分的軟膏外，適度飲入藥膳食療，也可以有效預防。

《華人健康網》報導，賴睿昕中醫師說，雖然汗皰疹的名稱有個「汗」字，且隨著水泡好發在長手掌、腳掌等汗腺發達的地方；但其實汗，皰疹的成因與汗腺並沒有太大的關聯，而是和環境溫度、濕度變化與個人體質有關。

一般好發在溫度、濕度產生劇烈變化時，以及壓力大、常接觸清潔劑的族群身上；一旦汗皰疹發作，會使手掌、手指、腳掌、腳趾側面長出尺寸不一的水泡，並伴隨著中度甚至重度的搔癢感。

當汗皰疹發作時，會讓人搔癢難耐，常讓患者不自覺搔抓患部，造成破皮、出水，不但容易形成傷口，容易造成感染，並且讓汗皰疹透過指尖擴散至指尖觸擊的其他身體部位。

賴睿昕中醫師指出，中醫認為汗皰疹的形成主因為患者體內血液循環不好，致使濕氣無法順利來出，導致「濕邪」上身，且夏天悶熱、容易使食物殘渣卡在腸內發酵，產生大量熱氣、濕氣。

除了靠藥膳食療來調理身體外，也建議有汗皰疹問題的人平時患部應少與化學成分的物品接觸；而如果患部很乾，可適度的塗抹凡士林，準備多副棉手套每日輪用；若是患部在腳掌，則可在襪子墊紗布，防止汗皰疹皮破流湯。

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手腳冒小水泡恐汗皰疹上身〜喝銀耳甜湯去濕不搔癢