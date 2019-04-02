高鐵基本費率提高 林佳龍：今年暫無漲價計畫

2019-04-02 14:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部昨天公告高鐵最新基本費率標準，每人每公里維持4.134元，但依據法定優待票差額交叉補貼和優惠損失計算，每人每公里基本費率可漲至4.597元，若以該費率計算，台北－左營票價將漲為1560元，對此，交通部長林佳龍表示，根據高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫。

交通部每年4月會對外公告基本費率，高鐵公司4月中下旬的例行董事會，會討論是否調漲票價，通常交通部鐵道局會先跟高鐵公司溝通，或請部派董事於會中發言建議。

台灣高鐵公司表示，票價是否調整，將持續審視社會經濟環境情勢、公司營業成本、市場競爭力及旅客需求等因素，進行整體評估，並依董事會討論決議辦理。

交通部鐵道局表示，4.597元是高鐵公司自訂票價的上限值，高鐵公司要訂較低的票價當然沒問題，像是去年台北－左營可調漲至1580元時，高鐵公司同樣維持1490元票價；且依據當年財改時立法院決議，只要票價調漲，都須送至立法院備查。

交通部長林佳龍表示，高鐵近年在政府協助及全體員工的努力下，經營情形良好，也期盼成果能與基層員工及全民分享；高鐵票價依規定每年都需公告，依高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫，也期待高鐵持續為台灣觀光發展及各地疏運接駁，承擔更多的社會責任。

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