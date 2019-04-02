「前向」兒童座椅易斷脖 靖娟倡「後向」乘坐年齡延長到2歲

2019-04-02 12:49

〔記者陳昀／台北報導〕靖娟兒童安全文教基金會認為「前向式」兒童安全座椅不夠安全，易致嬰幼兒脖頸因「甩鞭效應」劇烈搖動而腦傷，「後向式」相較下風險能大幅降低75%，因此力倡法規將「後向式」兒童安全座椅的規範對象從1歲以下延長到2歲以下；國民黨立委蔣萬安承諾將修法因應，列席的交通部路政司長陳文瑞也對修法樂見其成。

兒童節將至，靖娟基金會執行長林月琴、立委蔣萬安今天在立院共同召開推動修法記者會。林月琴指出，美國兒科醫學會研究顯示，0-2歲幼兒脖頸尚未發育完整，當事故發生時，會因「甩鞭效應」使脖子斷裂、造成傷亡，但乘坐安全座椅可降低71%死亡率，後向乘坐又比前向乘坐安全75%，當事故發生時還能有效減低73%頸部撞擊力，降低傷亡。

林樂擎表示，瑞典早於1960年代就把後向式安全座椅乘坐年齡延長至4歲；美國紐約、加州也強制2歲以下必須乘坐後向式安全座椅，台灣也應與時俱進。

蔣萬安表示，我國2001年訂定「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，規範1歲以下或體重未達10公斤者，應使用「後向式」兒童安全座椅，但國外法規多已將乘坐年齡延長至2歲或4歲，將推動修法，把乘坐年齡延長至2歲。

陳文瑞回應，交通部對修法樂見其成，將參考相關資料，盡速會同經濟部、衛福部共同研商，並加強對家長的宣導。

經濟部標準檢驗局副局長陳玲慧也指出，國家標準第二級規定13公斤以下兒童必須採用後向式座椅，平均等於2歲兒童體重，沒有太離譜，但願意配合交通部修法，並依照國內現況研議調整級數。

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