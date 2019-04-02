獨家》準公幼新制切出「2歲班」 每月收費可破萬

2019-04-02 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部規劃六都準公共幼兒園規劃今天出爐，準公共幼兒園的每月費用「天花板」原則仍訂在一萬元，以符合平價，且維持3個級距，但拉高級距、其中有2級的費用各加碼1千元和500元，以放寬加入門檻，最特別的是，新制採納私幼業者建議，把「2歲班」單獨切出，收費可破萬元、最高在1萬1200元以下，台北市則可自行加碼，6都和15縣市均適用，今年八月新學年實施。

根據教育部國教署的規劃，合作的費用範圍切為「2歲班」及「3歲到5歲班」兩種，可加入準公共幼兒園的私幼收費，「2歲班」是每月在11200元以下，「3歲到5歲班」仍以人數切為3個級距，新制為90人以下月費1萬元以下、90人到180人月費9500元以下、180人以上9千元以下，與已上路的15縣市現制的3個級距：60人以下月費1萬元以下、60人到120人月費9千元以下、120人以上月費8千元以下，級距各有拉高，月費則有兩級各加碼1千元和500元。

月平均收費是把一學期的學費、雜費和代收代辦費相加之後，除上全學期服務月數，但不包括課後留園費、保險費及交通費等。

至於教師教保員薪資，教育部的規劃未有改變，第一期107學年到109學年，每月實際薪資仍至少29K及有合理的調薪，第二期110學年到112學年每月實際薪資至少29K，但服務滿三年至少32K，且要有合理的調薪。

全國幼教總會總會長何明德表示，私幼對於政府推動的準公共幼兒園政策一直都是採取保留的態度，也一直訴求所有準公共幼兒園的費用應該一致化，教育部這次雖未能使費用一致化，但有拉高級距，對於收費比較低的私幼，加入的意願有可能會比較高，而把「2歲班」單獨切出，則是採納私幼的看法，是比較務實的作法，因台北的私幼收費均須一萬元起跳，教育部同意北市自行加碼，北市私幼才有可能加入準公共政策。

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