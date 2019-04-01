萬一中國襲台？ 專家：美正準備「最糟情況」解決方案

美日聯合軍演在沖繩縣的伊江島演練新型的奪島戰術。（圖擷取自臉書31st Marine Expeditionary Unit）

2019-04-01 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕時常發表軍武相關時論的部落客王臻明今在臉書上表示，上週有2則新聞分別提到，美日聯合軍演在沖繩縣的伊江島演練新型的奪島戰術，以及美軍將有可能從美國本土移防一個陸軍師至太平洋地區。上述消息雖然都沒有提到台灣，不過，他分析，美軍可能已經在準備「最糟情況的解決方案」，也就是「以武力奪回台灣。」。

王臻明表示，2020年美國陸軍將舉行一場名為「太平洋捍衛者（Defender Pacific）」的新演習，目的是要因應南海的緊張情勢，演練如何在30天到45天內，從美國本土移防一個陸軍師，將師部與所屬的數個旅級戰鬥隊快速部署到太平洋地區內。不過，超過上萬人的地面部隊「要開往哪裡去？哪裡有這麼大的陸地，可以展開兩個師級部隊投入作戰」？王臻明表示：「其實打開Google Map看一下，答案就已呼之欲出了。」

王臻明指出，如果西太平洋的情勢緊張，以台灣適合兩棲登陸的地點來看，「剛好位於台灣的一南一北。北部的話就是宜蘭的利澤海灘，南部則是屏東的加祿堂海灘。」王臻明表示，「美國陸軍如果部署在菲律賓，那越過巴士海峽抵達屏東的加祿堂，不用一天的時間，很有可能第一線的戰鬥部隊部署在菲律賓，而後勤支持單位則部署在比較遠、也比較安全的泰國。在沖繩的海軍陸戰隊搭船到宜蘭的利澤海灘，也不用一天的時間。」

王臻明以美國過去的作戰模式分析，「這樣的部署可能有三種目的，一是在危機發生前，警告中國不要輕舉妄動，大批地面部隊已經就位，畢竟以目前中國快速增強的軍事實力，只派航空母艦可能已經無法遏止中國的野心。二是在危機發生時，如果台灣沒有馬上崩潰，還強力抵抗，美國可以有立即軍事介入的機會。而最慘的是，如果台灣在裡應外合下迅速淪陷，那美國可能就會準備處理最糟糕的情況，就是以武力奪回台灣。」

倘若真的出現第三種情況，王臻明認為以美軍的強大火力，台灣的傷亡和損失恐怕會非常慘重。王臻明強調，「如果台灣真的與中國簽署了不會帶來和平的『和平協議』，被中國併吞，那馬上要面對的就是全球武力最強的美國。」。

王臻明認為，台灣在面對中國的威脅不一定沒有勝算，不過如果對手換成美軍，就會是「一點機會也沒有」，「如果最後情勢真的發展成這樣，那就不是能不能發大財的問題了，而是能不能保住一條命，繼續活下去了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/