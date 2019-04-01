災損上億 基隆和平島水資源中心海堤災害復建工程完工

2019-04-01 18:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市和平島水資源回收中心，3年多前受蘇迪勒颱風侵襲影響，海堤斷裂、機具受損，財損1億多元，基隆市長林右昌今天下午現勘災害復建完工成果，期許汛期時發揮防護功用。

市府指出，這處海堤位在東北角迎風浪面，歷年受颱風及東北季風影響，結構強度逐年降低，於2015年蘇迪勒颱風過境時遭到重創，海堤有100多公尺斷裂，消波塊流失、胸牆傾斜斷裂，滿目瘡痍。

工務處表示，他們向行政院爭取經費，並動用市府災害準備金，共投入1億4000萬餘元，完成規劃設計後，於去年2月展開災後復健工程，原訂今年5月中旬完工，3月20日已修復竣工，未來會視海堤周遭狀況，持續拋投消波塊強化保護。

林右昌說，海堤位於迎風面，海浪衝擊的力道比較大，施工困難，不只如期如質還提前2個月在防汛期來臨前完工，值得嘉許也讓市民瞭解，期許水資源回收中心在汛期時發揮防護功用，並會持續推動污水下水道工程。

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