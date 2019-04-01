醫病》孕婦罹妊娠齒齦瘤 恐引起子宮收縮導致早產

2019-04-01 16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕32歲懷孕18週左右的張姓孕婦，右下側牙齦紅腫，刷牙流血，因為懷孕所以不想到醫療院所接受治療，擔心治療會影響胎兒，自行使用鹽水漱口，但沒想到情況越來越糟，確診罹患了妊娠齒齦瘤，緊急進行口腔清潔與治療。醫師指出，孕婦可能因口腔有傷口，細菌從口腔內進入血液循環系統而引發子宮收縮導致早產。

張婦懷孕後，為顧及胎兒，儘量不出入醫院，牙齦流血一拖再拖，但牙齦紅腫還開始出現化膿狀況，在丈夫勸說下才到童綜合醫院就醫。經由口腔醫學部醫師余敏甄檢查後，確診罹患了妊娠齒齦瘤，先減緩疼痛與避免繼續惡化，並開立藥物讓患者返家服用，再安排定期回診檢查，等生產後再進行更完整的治療。

余敏甄表示，懷孕婦女因為賀爾蒙變化、飲食習慣改變、進食次數變多、反覆孕吐或孕前就存在的口腔問題等，導致常出現如齟齒、牙髓炎、牙結石、牙周病、智齒發炎或妊娠齒齦瘤等，都是懷孕時期婦女最常發生的口腔問題，讓孕婦備受疼痛困擾。當孕婦罹患嚴重牙周病或口腔有傷口時，也可能因為細菌從口腔內進入血液循環系統，而引發子宮收縮導致早產。

余敏甄指出，很多孕婦因為擔憂進行治療時會傷害到胎兒，遲遲不肯就醫，直到疼痛到無法忍耐時才找醫師診療，常常演變成更嚴重的狀況而得不償失。其實孕婦不用害怕就醫，只要選擇專業的牙科醫師進行口腔治療，醫師會選用對孕婦與胎兒皆無傷害的藥物，並且盡量避免X光的使用，以緩和症狀的治療、解決急性發炎等方式為主，直到生產後再進行根治治療。

余敏甄呼籲，若有預備要懷孕的女性，可在懷孕前先完成口腔相關問題治療（如齟齒、牙周病等），避免懷孕後因賀爾蒙改變導致問題更嚴重而痛苦；目前健保也有提供孕婦每3個月免費洗牙，降低與避免婦女懷孕期間牙齒的不適感。

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