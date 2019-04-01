大甲媽北巡駐駕北市 擲筊大獎88888元

2019-04-01 13:11

〔記者郭安家／台北報導〕大甲媽祖遶境是每年4月宗教盛事，為了讓信眾也能在台北體驗，「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動」即起至4月30日止，在南港區忠孝東路6段39號會場開跑，讓信眾求平安、發大財。由於景氣不佳，大甲媽也首度賜財金，擲3個聖杯可領受100元發財金；現場消費也可參加擲筊大賽，最大獎8萬8888元。

主辦單位於會場恭迎平常難得一見的大甲鎮瀾宮出巡媽，以其專屬神轎與華蓋，讓信眾可「稜（鑽）轎腳」、「壓轎金」避邪保平安；另外，媽祖聯誼會16間宮廟神尊也駐駕會場，眾神護佑下，現場神氣活現、能量聚足。今早就有不少信眾到場鑽轎、捻香、擲筊，連台北市議會副議長葉林傳、議員李明賢都到場參拜。

信眾只要於現場消費，憑收據即可登記參加擲筊大賽，1次擲8筊，擲出8個聖杯，就能獨得8萬8888元。另外，大甲媽也首度賜金6萬份、每份100元，信眾於會場拜拜，並且擲出3個聖杯即可領受。此外，信眾於會場加入指定臉書粉絲專頁並打卡，也可獲大甲媽壓轎金一份，可隨身攜帶、貼於家門口，辟邪保平安。

大甲媽北巡駐駕活動會場約5000多坪，位於南港區忠孝東路6段39號、捷運後山埤站附近。每逢週末將邀請國寶級大師遵循古禮科儀，舉辦消災保平安祈福法會，替信眾點文昌燈、補財庫，並且為媽祖娘娘祝壽；至於稜轎腳活動，則是每天開放，預計每天人潮將超過3萬人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/