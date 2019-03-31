退出台北東區的業者跑去哪？ 新北市觀察：甜甜圈效應

2019-03-31 22:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕近期許多知名業者不敵租金壓力，退守台北市東區商圈，新北市政府觀察，新北商圈商機不減反增，過去半年更已有4間餐飲和服飾業者退出東區、進駐新北，而香港知名美食「泰昌餅家」，原先也有考慮東區商圈，最後選擇五鐵共構的板橋車站。新北市政府觀察，外圈的新北市形成「新北甜甜圈」，發揮磁吸效果。

新北市經發局說，光是過去半年，就有4家退出東區的業者至新北開店，進駐中永和、板橋等商圈。

新北市政府經濟發展局指出，將協助簡化行政流程包括剛上路的「招商一條龍」等，邀更多業者到新北拚經濟。

新北市經發局分析，台北市商業因高昂租金、消退人潮而空洞化後，外圈的新北市形成「新北甜甜圈」，除了五鐵共構的板橋車站，板橋府中還有複合消費型商圈，交通便利，更結合鄰近林家花園、板橋慈惠宮以及板橋後火車站的獨有文化特色，適合各類型業者發展，最知名的就是深耕五十年的昔日台北縣第一家西餐廳「特香齋」。

新北市經濟發展局長何怡明表示，新北市為台灣工業及商業登記之首，大新板地區則是翻轉新北最有影響力的核心，發揮新商業遷徙之磁吸效果。

新北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長張榮隆觀察，相較台北東區店租每月每坪超過1萬元，板橋中山路一帶每月每坪租金約2至3千元，極具競爭優勢。另大新板地區複合型機能的消費特性、小規模的出租方式，讓業者在大新板地區發展時，同時享有低替代性與高營運彈性等優勢，極具發展潛力。

張榮隆說，新北建立產業用地媒合機制，合格不動產仲介業者也共同參與，已經有許多業者在尋找適合標的，期待政府帶動地方經濟、投資廠商和仲介業者永續經營的三贏局面。

新北經發局表示，近年網路購物盛行，衝擊實體商圈，但複合消費型為主的府中商圈未受影響，大新板地區以五鐵共構的交通區位優勢，搭配近年市府成功招商的凱薩、希爾頓以及趣淘漫旅等國際飯店進駐，開始吸引許多國際觀光客消費購物，人潮一年比一年多，板橋捷運站進出人次自104年的144萬人次成長至107年161萬人次，成長率高達11%。顯示大新板地區具有豐厚的商業發展能量。

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