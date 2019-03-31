桃園軌道願景館參觀人次突破17萬 首辦兒童繪畫比賽

2019-03-31 22:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園軌道願景館自去年8月底開館以來，參觀人數已突破17萬人次，桃園市政府捷運工程局為了讓小朋友發揮想像，繪出心目中的軌道城市，選在兒童節前夕，舉辦「童心繪願景－我的桃園軌道夢」繪畫比賽，凡是設籍桃園的幼兒園及國小學生都可參加，4月2日起至4月21日受理報名。

桃園市捷工局長陳文德介紹，桃園軌道願景館以「軌道」為主題，連結了桃園各地人文特色以及歷史記憶，館內新興的多媒體及豐富的互動體驗設計深受大小市民喜愛，此次舉辦兒童繪畫比賽，期盼小朋友們能發揮想像力，畫出心目中的軌道城市，比賽分為幼兒園組（學齡前）、國小低年級組、國小中年級組及國小高年級組，共4組，獲獎作品將會在桃園軌道願景館公開展覽。

桃園市捷工局指出，比賽分為每人以八開圖畫紙創作1件參賽作品，不限媒材，可用拼貼、水彩及水墨等多種方式表現，受理報名期間，作品需親自送交桃園軌道願景館服務台，得獎名單會在4月30日於桃園軌道願景館臉書公告。更多訊息可至「桃園軌道願景館」臉書粉絲專頁查詢。

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