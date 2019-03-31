宣導網路安全 中市警自創「小木偶」戲劇

2019-03-31 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕繪本活起來！警政署結合網路交友安全改編的童話故事書繪本「小木偶網路歷險記」，獲得家長好評後，台中市警方獨具巧思，結合「小劇人playplayer」專業戲劇老師，用演的方式呈現上述繪本，今天（31日）於中市警局上演，家長說，耳提面命兒女，網路交友要謹慎，兒女都是當耳邊風，警察局的網路安全宣導劇，讓子女有更深刻印象，比父母的碎碎唸效果更好。

台灣於今年發生多起家暴與虐童事件，使兒童人身安全問題引發熱議，中市警局籌劃宣導保護兒童議題。全台首創將童書繪本「小木偶網路歷險記」改編成「真人互動式兒童劇」，由專業戲劇老師演出，希望藉由生動的對話與互動，將網路交友的安全觀念，深植於兒童心中，也讓陪同的家長學習如何保護孩子，不掉入網路世界的陷阱。

戲劇內容包括，小木偶在網路交友，卻遇到大野狼，被大野狼綁架，警方透過小木偶的手機定位，將小木偶救出來等，看完劇場後，中市警方再依繪本故事情節，設計一連串「判斷安全我最行」、「看誰最聰明」遊戲，讓小朋友展開一場冒險旅程，從遊戲中，學習運用頭腦辨識風險並解決問題。

警察局長楊源明並呼籲家長，愛護兒童免於受虐之外，更要適時關心及陪伴子女，現在是網路普及社會，孩子接觸3C與上網的時間大幅提升，天真毫無防備的兒童，容易受到有心人士引誘及傷害。唯有透過關心與陪伴，就能幫助孩子在健康安全環境下從網路中獲取資源並學習成長、探索世界。

陪同孩子一起參與活動的郭姓媽媽說：「宣導活動很棒」，可以讓孩子藉由「互動式兒童劇」知道網路交友安全，雖然父母親平常也會對孩子耳提面命，但孩子都不放在心上，藉由網路安全宣導劇，孩子會更有深刻印象，比家長的嘮叨更有效。

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