準備好了嗎？與台北101、台電「關燈1小時」護地球

2019-03-30 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日是國際關燈日「地球1小時」（Earth Hour），不僅台北市101大樓、台電將紛紛於8點30分關燈1小時，還有6個縣市也參加「關燈一條街」活動，加上線上登記的團體，就有約800多個單位共同響應。

台北101大樓自晚間8點半將熄燈1小時之外，同一時間台電也將關掉2棟建築物、近40層樓的所有照明和插座電力，來響應環保。

台電自2010起開始參與「地球1小時」活動，根據台電的數據統計，去年的關燈一小時活動成功讓全台省下約10萬度的電力，相當於減少了5.27萬公斤的碳排放量，而歷年來省下的省電度數更達到63萬度，接近3萬棵樹一年的碳吸附量。

不過可惜的是，有些地方仍無法響應這項別具意義的活動，海巡署長陳國恩就在臉書粉絲專頁「CGA 海巡署長室」上表示，「今天雖然是『世界關燈日』，但海巡不能關燈；因為，無論在『海上』，還是『岸際』，我們環繞著台灣、守護著國家，一秒不能間斷。請大家安心熄燈，夜再黑，我們都在。」讓許多網友看了都紛紛感動，直呼「 謝謝你們用心守護台灣」。

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