大學生趕不上高鐵要求賠票錢 Uber司機的女兒暴怒PO網

2019-03-30 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕趕不上高鐵竟要Uber司機賠償？昨（29）日晚間有網友在《Dcard》心情版發文，表示身為Uber司機的父親被中部某大學學生乘客以「沒趕上高鐵為由」要求賠償高鐵票錢。

據該貼文表示，原PO身為Uber司機的父親，28日載到中部某大學學生，雖只花費25分鐘從台中市區到烏日高鐵站，仍無法趕上高鐵，最後學生竟要求父親賠償高鐵車票錢。

據轉述，該名同學上車時問父親：「25分鐘能到嗎？」，父親表示「應該可以，盡量趕」，抵達台中烏日高鐵站剛好為該班高鐵發車時間22：49，來不及上車。沒想到學生竟把高鐵票遞給父親，要求退高鐵票錢。

多數網友傾向認為「學生趕不上是自己時間管理出問題」，然而原PO的父親表示，「最近Uber常被針對，不想多事」仍退費給該名學生。

據了解，Uber對司機評分非常看重，如果評星數太低就會失去出車資格，乘客的負面評價會直接影響司機生計，所以大部分司機遇到這種不合理的要求常常會隱忍認賠。

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