洪慈庸爭取中央補助 頭家國小跑道創校19年來首次整修

2019-03-30 17:18

〔記者張軒哲／台中報導〕潭子區頭家國小跑道年久失修，多處破皮補丁、裂縫，立委洪慈庸去年會勘了解，爭取教育部體育署補助整修工程總經費600萬元，協助創校19年首次跑道整修，工程也在去年底完成驗收。今日頭家國小舉行校慶活動，學童們也開心地在全新的跑道熱情奔跑、展現活力。

洪慈庸表示，操場與球場通常是學生最喜愛的校園空間，市府針對大台中校園老舊體健設施進行盤點，但仍有部分經費不足情況。經頭家國小校長反映跑道老舊問題困擾已久，為了讓學童有友善、安全的運動環境，去年與蕭隆澤議員共同邀集中央、地方相關單位進行會勘評估，並成功爭取體育署補助工程總經費6成，整修工程如期完成，是頭家國小創校19年來首次跑道整體修繕，盼維護學童校園及運動安全。

洪慈庸說，今天是頭家國小19周年校慶暨社區聯合運動會，她也請辦公室執行長黃肇忻代表前往祝福，希望校內跑道整修後，提升孩子校園運動安全與舒適度，如同校慶主題「頭家壹玖、精彩依舊」般，持續輝煌耀眼。

頭家國小校長王玉龍表示，跑道是學童高使用率的場域，特別感謝洪慈庸委員為校方發聲爭取資源，整修工程總經費600萬元，體育署補助360萬元，配合款240萬元由市府協助，此次跑道整修工程也帶入雙色美觀設計，希望增進校園美感，也讓學生們有一個安全活動的空間。

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