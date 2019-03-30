土庫櫻花季表揚全國模範農民 創新行銷農特產品

2019-03-30 14:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕每年3、4月是俗稱印度櫻花的羊蹄甲綻放時節，馬光國中校門前長達2公里的櫻花大道年年都舉辦櫻花季，今年邁入第10年擴大舉辦，表揚全國模範農民還有農產品創新行銷，盼帶來更多人潮與商機。

今年碰上暖冬，馬光國中前的櫻花大道提早開放已到花季尾聲，但今天社區仍總動員推出櫻花季有如嘉年華會，配合兒童節，同時表揚土庫鎮模範兒童、全國及土庫鎮模範農民、家政班員、產銷班員等，熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善、雲林縣議員王鈺齊、土庫鎮長張榮麗、土庫農會總幹事黃萬聰、土庫崙內社區發展協會理事長許擇和等人都到場和民衆同樂。

張麗善以崙內社區栽種的是羊蹄甲，盛開時粉紅花瓣綻放，和阿里山等地櫻花不同卻一樣迷人，打造社區特色，現場還展售小番茄、番薯、山藥、花生糖、黑金剛花生、蒜頭、勻凱日曬米、祥鳳珍巧克力黑豆等在地農特產品、土庫百年日新醬油工廠執行長邱鳳慧現炒黑豆，張麗善也到各攤位扮起代言人，吆喝大家踴躍選購力挺小農。

黃萬聰強調，土庫是雲林雜糧生產大鎮，花生種植面積超過1700公頃，近年來積極推廣種植大豆，提高國產雜糧自給率，獲全國模範農民的高宗懋就種植40公頃大豆、紅豆、黑豆等通過生產履歷認證的雜糧，獲獎堪稱實至名歸。

雲林縣政府補助馬光國中藝才班50萬元添購樂器，今天加碼演出回饋，另有國樂隊、口琴四重奏、宏崙國小表演等一場接一場精彩表演帶動全場氣氛，陪伴大家歡度假期。

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