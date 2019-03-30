說到做到！魏德聖二度與家扶兒相見歡 第一句話是‧‧‧

2019-03-30 13:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了實現兩年前與家扶兒的承諾，導演魏德聖昨晚才從荷蘭回國，今天就到彰化與獲獎表揚的自強兒童相見歡，魏導開口第一句話就是「孩子們，你們辛苦了！」但魏導強調，人生開場比別人辛苦，所以故事也比別人精彩，只要繼續努力就會往好的方向發展。

說起魏導與彰化家扶中心的緣起，在於2017年招待1600名家扶兒，到台中大遠百威秀影城觀賞《52赫茲我愛你》，許多家扶兒都是第一次到影城，吃爆米花、喝口樂的看電影，當時魏導就跟小朋友約定，將會再度和家扶兒見面。

魏德聖說，他一直記得與小朋友的約定，但不好意思拖到現在才實現，對不少家扶兒來說，能夠到都市的電影院，看電影、吃爆米花，這都是一件大事，他希望打開小孩的視野，讓家扶兒不要受限於先天的環境條件，能夠在努力過程中，看到世界的美好，也往美好的結局去努力。

魏德聖今天準備10份禮物送給自強兒童，彰化家扶中心的自立青年黃得東，也自彈自唱魏導所拍電影「海角七號」主題曲「國境之南」，送給魏德聖。

魏德聖在百忙之中來到頒獎現場，不只坐著欣賞自強兒童的短片，家扶兒的才藝演出，許多人都來合影打卡，魏導也來者不拒；家扶兒也說，導演叔叔一點架子都沒有，很親切呢！

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