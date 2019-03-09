克服「八爪章魚」般的生活 家扶兒獲獎學金幸福上學

2019-03-09 14:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］聖母專校幼保科的曾珮親與銘傳大學商業設計系的俞子筠，均是宜蘭家扶中心輔導的「家扶兒」，平常除了上學，也利用課餘時間打工，以減輕家計，過著「八爪章魚」般的生活，但難能可貴的是，2人打工之餘還能維持優異的在校成績，分別獲得4萬元與2萬元的家扶獎學金；她們表示，這筆錢減輕很多經濟負擔，讓她們能幸福上學。

宜蘭家扶中心今在宜蘭縣文化中心演講廳，舉行「108年上半年度獎助學金頒獎典禮」，共頒出285萬元的獎金，有442名大學、高中職及國中小學生獲得肯定。

就讀5專5年級的曾珮親，因父親辭世，自幼跟母親相依為命，不料，3年前母親竟被診斷出罹患12指腸癌，無法工作，家中頓時失去經濟支柱，曾珮親每天都要利用下課的時間，到飲料店打工，維持家計，學費只能暫時靠學貸支應。

大3的俞子筠，父親年邁不能工作，全家人的生活僅能靠母親的工作收入，由於家裡還有90歲的祖母及國小的弟弟需照顧，支出龐大，俞子筠只能利用課餘時間打工，賺取自己的學費，減輕家中負擔，放假回到家裡，也要協助照顧祖母與弟弟。

曾珮親與俞子筠即使都過著如「八爪章魚」般的忙碌生活，卻都能維持好在校成績，平常除了打工，也會找時間到家扶擔任志工，因此分別獲得4萬元與2萬元的獎學金；曾珮親說，已經習慣繁忙的生活，很感謝家扶給予的協助，讓她朝擔任保母的目標進續邁進。

俞子筠則表示，平常除了主修課業，也有輔修日文系，未來目標到日本留學，並留在當地成為設計師，因為家境不好，高中後就沒有跟家中拿錢了，家扶提供的獎學金對她很有幫助，現在住在台北的住宿費都不用愁了。

另外，這次家扶頒發獎學金的條件，大學生在校平均成績達70分，並於半年內擔任10個小時家扶志工，社工依家境狀況評估後，可獲得2萬元到4萬元不等的獎學金；高中生在校平均成績達60分，高職生65分，半年內擔任家扶志工達6個小時，依家境狀況，可獲得6000到15000元獎學金；國中生只要在校成績達乙以上，可獲得3000元獎學金，國小生則是2000元。

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