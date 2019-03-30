因應掃墓人潮 交通局官員進駐交控中心應變

2019-03-30 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕今天是清明節連假前的週休假日，新北市轄內各墓區一早即出現車潮，交控中心即時監控全市重要幹道近300個路況即時影像，上午除了五股區孝義路、八里區龍米路與鄉道北50往墓區、淡水區的北新路、新莊區的壽山路車流較多，其餘路段交通大致順暢。

新北市交通局結合警察局擴大執行交通疏導管制措施，加派員警提前布崗在各墓區疏導指揮交通，交通局今年也特別指派科長以上主管進駐交控中心，加強督導交控作業和提升緊急通報的應變能力

另外，因高速公路局今、明兩日推出國道費率優惠措施，鼓勵清明掃墓人潮分流，今天上午西部國道從7時即湧現車潮，也造成台64線銜接中和交流道南下往國道、台65線銜接土城交流道南下往國道的車流有回堵情形，交控中心除透過警察廣播電台和即時路況資訊（CMS）提醒用路人，也協調高公局機動調整匝道儀控管制，減緩回堵至市區幹道。

交通局表示，清明節連續4天假期間，預估每日上午8時至下午1時時，在國1三重、五股、林口，國3新店、中和、土城、三鶯及台64、台65連接國3等南下入口匝道路段將會湧現大量車潮，高公局將會實施入口匝道儀控管制，屆時各入口匝道將出現回堵，警察局除將加派員警疏導外，交控中心並協調高公局行控中心機動調整匝道儀控，加強新北市平面道路車流輪放匯入國道，減少駕駛人等候時間。

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