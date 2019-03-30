登表特板爆紅 香港正妹：拒當中國人、有誠意當台灣人！

2019-03-30 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網友日前在表特板貼出一名香港中文正妹老師「Miss Pun」的美照，身材凹凸有致、長相甜美，讓不少網友為之瘋狂。讓人驚喜的是，這名正妹老師近日也剛好到台灣旅遊，得知自己登上表特板爆紅後，還在IG發文說「謝謝台灣鄉民，如果喜歡我的話麻煩台灣接收一下」，還喊話很有誠意當台灣人！

一名網友26日在PTT表特版貼出多張香港中文老師「Miss Pun」的美照，長相甜美、身材姣好的她熱愛運動，沒想到私底下她也是一名鋼管舞愛好者，擁有28萬多名粉絲追蹤的IG更不時貼出美照，不管是鋼管舞照或是泳裝照，合身的衣著都讓人眼睛大吃冰淇淋。

沒想到「Miss Pun」近日也剛好到台灣旅遊，得知自己登上表特板爆紅後，也在IG發文，「來台灣玩幾天滿開心的，還剛好被放上ptt，謝謝台灣鄉民，如果喜歡我的話麻煩台灣接收一下，讓我免費移民」。

她還喊話，自己是香港人，會說國語、懂的聽台語，「支持台灣，不想做中國人，真的很有誠意做台灣人喔」。

台灣網友得知她想當台灣人後，紛紛暴動在IG留言「光是這篇文就讓我決定愛上妳了。台灣歡迎妳！」、「請跟我結婚」、「妳好漂漂 台灣歡迎妳」、「歡迎來漁人碼頭也歡迎入籍台灣，這是一個能容納各國人士的國度。」、「那還等什麼...請與我戶籍登記」、「我可以接收....只是不知道妳願不願意接收我」。

但也有人擔心她的言論可能會觸怒中國，「話說在IG講這些話不會有問題嗎」、「小心安全啊，中國資安有在關注的」、「注意人身安全」。對此，「Miss Pun」也回應，「已經因為反共被文匯報寫衰（罵過）過很多次，所以免疫了」。

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