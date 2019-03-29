善心人士捐款 助北市百位學子一圓出國夢

2019-03-29 22:53

〔記者劉力仁／台北報導〕「愛之船圓夢旅」即將順利啟航。為了鼓勵學生探索遼闊世界，增進自信心與國際視野，北市教育局及社會局遴選中正、萬華區100位用功、孝順的國高中生，進行5天4夜郵輪之旅，至日本沖繩、宮古島、石垣島等地進行國際交流。

今天晚上在萬華國中舉辦授旗儀式，市長柯文哲授旗，市議員應曉薇、教育局何雅娟副局長、百威旅遊吳總經理、歌詩達郵輪林經理、快拍公司謝董事長一同參加授旗儀式。柯文哲期許百位同學擔任北市觀光代言人，宣導北市是一個友善的城市，歡迎到北市觀光旅遊。

遴選過程中也發生溫馨小插曲，因名額有限，某學校抽籤決定，未抽到同學當場難過流下眼淚，應曉薇得知這位同學品學兼優又孝順，經開會同意，加入此次公益活動才讓她破涕為笑。為了獎勵學生能在出國期間做好親善小天使，應曉薇更承諾要帶同學吃道地拉麵。

這項活動由北市議員應曉薇籌劃，天心地元協進會的眾師姐們捐款做旅費。應曉薇捐出選舉補助款協助同學辦理護照，百威旅行社及歌詩達郵輪協辦，活動將於4月7日啟程，4月11日回台，主辦單位動員50位保姆、20位學校教師、50位志工隨行照顧學生。

應曉薇表示，希望同學藉此機會去探索遼闊世界，增進自信心與國際視野、追逐自己夢想，未來有能力時回饋社會。

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