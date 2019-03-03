16歲男孩器捐 5受贈者組籃球隊幫圓夢 喊道「我們就是他」

2019-03-03 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子籃球全明星聯賽於上月底落幕，球賽中有一支5人球隊，球技普通卻獲得整整2分鐘的上場時間，原來他們5人都是同個人，都是接受一名16歲少年葉沙的器官捐贈，而重獲二次生命的延續。

綜合媒體報導，葉沙在2年前因突發腦溢血去世，父母悲痛萬分，但在看到「器官捐獻，生命永續」這句標語過後，想起葉沙曾想當一名腦科醫師，決議將葉沙的心、肺、肝、2個腎臟和一對眼角膜捐給7位急需器官移植的病患，才造就這支「葉沙隊」。

《中國青年報》報導，為了圓葉沙生前想和職業籃球員一起打場籃球賽的夢想，5名受贈葉沙器官的人組成「葉沙隊」，並以2017年4月27日，葉沙捐出器官的那一日為球衣號碼，出場應戰。

其中一名葉沙的肝移植受益者周斌說：「我們就是葉沙，葉沙就是我們，我們就是他、是同一個人。」這隻球隊更相約在每年4月27日相聚，要一同紀念讓他們重生的16歲少年葉沙。

網友看到這則消息紛紛回應「這也是生命的另一種延續方式」、「一個人組成的球隊，是5個人的生命延續」、「我落淚了」、「世界如此悲傷，卻又如此溫暖」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/