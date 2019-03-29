頻砍藥價原廠藥恐出走 健保擬保障藥品「地板價」

2019-03-29 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕自二代健保上路以來，藥價逐年例行調整，卻陸續傳出原廠藥因不堪藥價遭砍將停止供貨的消息，近日更傳出抗憂鬱藥物「百憂解」和抗生素「泰寧注射劑」將停止供貨，不過衛福部中央健保署對此澄清，指泰寧注射劑會持續供貨給合約院所，百憂解也至少會供貨到今年底。健保署也提出檢討措施，擬保障藥品「地板價」至少2元以上。

《蘋果日報》報導，自2013年二代健保上路以來藥價逐年例行調整，最新一次共調降7470項藥品給付價，調升品項66項，平均調幅3.5％，每年可替健保省58.3億元，下月起將開始實施，日前則傳出「百憂解」和「泰寧注射劑」都將停止供貨的消息。

不過健保署長李伯璋對此澄清，指藥廠代表日前表示並沒有退出台灣市場，而是通知通路商的誤會，其中泰寧注射劑並未說要退出台灣市場，合約院所將持續供貨到明年，至於百憂解也至少會供貨到今年底，不過兩家藥廠也提出，希望健保能給予價格保障，就可持續供貨。

針對健保藥價調整機制，李伯璋坦言確實不夠細緻，並指該署將檢討、整理哪些藥品價格偏低、近年要價變化、是否有學名藥可取代等問題，並在累積足夠數據後，研擬制定藥品的「地板價」，初步預計約2到3元，避免「藥比糖果便宜」事件重演。

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