為三山國王祝壽！佳冬廣惠宮邀信徒 明晚來唱生日快樂歌

2019-03-29 19:06

〔記者葉永騫／佳冬報導〕三山國王聖誕即將來臨，佳冬鄉石光見廣惠宮的信徒將於明晚7點半到廟內高唱生日快樂歌，為王爺祝壽，玉光國小的小提琴隊將在現場演奏，而玉光和石光兩個村落的廣播，也將播放生日快樂歌來為王爺祝壽，明晚更廣邀大家一起到廟裡分享喜悅。

已創建逾200年的廣惠宮，是佳冬鄉玉光和石光2村的地方信仰中心，庄內信眾明晚準備舉辦小蛋糕祝壽活動，2村村民齊聚廟內一起切蛋糕，高唱生日快樂歌，而村落的廣播系統在活動舉行時，也配合播放生日快樂歌，讓整個村落的村民一同熱鬧慶生，打破傳統神明祝壽方式，邀請大家明晚7點半一起到廟內參拜，高唱生日快樂歌來向王爺祝壽。

今年信徒也特別購買了1800份小蛋糕來向三山國王祝壽，加持過的小蛋糕將分送給鄉內7所國中小115名位師生，及附近5所幼兒園孩童吃平安，明、後2天也會搭壇辦理消災解厄儀式和鑽轎腳活動，歡迎所有信眾現場報名參加。

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