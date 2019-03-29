《還願》催淚神曲〈碼頭姑娘〉主唱 11歲劉芷融超愛蔡依林

2019-03-29 16:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年引發熱烈討論的國產恐怖遊戲《還願》，其中催淚神曲〈碼頭姑娘〉，就是由彰化秀水11歲女孩劉芷融所唱，創下Youtube百萬點閱；劉芷融說，她的偶像是蔡依林，希望未來能向蔡依林看齊！

「真的很喜歡唱歌！」劉芷融說，她天生愛唱歌，媽媽最記得她1歲時才剛牙牙學語，就會自己跟著音樂哼唱起來，由於全家都愛唱歌，常常全家開車出門，都不必打開收音機，全家輪流接力唱歌。

由於小學老師覺得芷融唱歌很好聽，在老師鼓勵下去參加比賽，先是參加秀水鄉歌唱比賽，接著又上電視台參加歌唱比賽，也讓她大開眼界。

不過參加電視歌唱比賽，沒有如願得到最高榮譽，中途就被淘汰，卻獲赤燭遊戲公司賞識，主動找上劉芷融去試音，一試就獲選了！

「哇！錄取了！」劉芷融說，當初是抱著喜歡唱歌的心情去試音，沒想到真的錄取，當時還不知道遊戲內容，只是拿到〈碼頭姑娘〉歌曲時，一唱就好喜歡；後來又幫遊戲故事中的小女孩杜美心配音，踏出人生配音與錄歌的第一步。

由於劉芷融本來就是學校的朗讀比賽選手，發音字正腔圓，加上喜歡唱歌，悲歡離合的曲風，讓她練就喜怒哀樂的聲音拿捏力道，正式為遊戲故事配音，很快就上手，用聲音靈活演出愛唱歌小女孩杜美心。

《還願》引發話題，讓歌曲〈碼頭姑娘〉爆紅，也讓主唱的劉芷融知名度大增；但芷融仍舊是照常念書、上課、練朗讀，因為參加比賽才發現高手如雲，為了唱得更好，開始上歌唱課、街舞課，只有下更多的功夫，才能有實力站上表演舞台。

劉媽媽說，芷融因為喜歡唱歌，喜歡表演，為了多點時間練習，反而更自動自發寫作業、複習功課，該做的事，都會主動去做，連上唱歌、跳舞課也不喊苦，這也是父母放心讓她專注唱歌的原因。

「希望能向天后蔡依林看齊！」劉芷融說，她喜歡唱歌，在比賽中開啟了她的眼界，接下「還願」遊戲的主題曲與配音工作，都是新的學習，希望有一天能像蔡依林一樣，站在舞台上熱舞開唱！

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