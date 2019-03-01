「呢嘛叭唭」符咒新解！宮廟出身專業解讀 網笑：太歡樂

2019-03-01 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》因遊戲畫面中一張符咒上面印有「習近平小熊維尼」等字眼，遭中國網友抵制，下架封殺，引起國內外關注。不過有專家從符的構成中看這張符的意思，得到完全不同的解讀。

家裡開宮廟的張竣崴在臉書上解釋，從符咒的構成角度來看，這張符的符膽為「罡」，意思是一張驅魔鎮煞符，再看到符頭及連續WW圖騰可以意為左右護法等，方向大致都與驅魔鎮煞相符。

至於引發外界討論的符腹「呢嘛叭唭」，張竣崴說明，雖然大部分都會寫是「收斬惡煞」、「天官賜福」等，不過這既然是張驅魔鎮煞符，「所以用些兇一點的字眼像是『呢嘛叭唭』也還算可以。」紅色印則是咒文效力來源，台灣常見是「天上聖母」，有時還會加上宮廟的印。這裡則印上「習近平小熊維尼」。

整體合起來，這張符翻譯成白話文的意思便是：「以習近平小熊維尼之名，出動三清教主，及左右護法北斗星君、南斗星君，對妖魔鬼怪嗆：你媽白癡！！」

網友看了專業分析後，紛紛留言，「大師你這篇應該給他們當反擊的公關新聞稿啊」、「你該不會是張天師的直系子孫吧」、「這張符也太歡樂了」、「有理，有理」、「可是瑞凡，被震碎的是玻璃心」等。

張竣崴臉書全文

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