百人挺「輕軌成圓」 籲韓國瑜為後代留環保建設

2019-03-29 09:44

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜到中國拚訂單，輕軌爭議卻遲未解套，上百民眾力挺「輕軌成圓」籲為後代留下環保、便民建設。

高雄環狀輕軌捷運於陳菊主政期間完成西南邊弧形，韓國瑜上任後停擺，舉辦5場公聽會調解美術館及大順路爭議路段，正反意見爭執，為此，北高雄社區大學副校長張豐藤等上百民眾力推「輕軌成圓」，舉美國波特蘭市為例支持續建。

張豐藤曾任高雄市環保局長，他說，韓國瑜帶7名局處首長到中國城市交流，竟沒有環保局長隨行，高雄冬天空汚超過1/3來自中國，應在交流告知，讓對方有機會合作改善空氣品質。

「我挺輕軌成圓」網圖由高雄好過日等團體製作，已流轉成話題。

張豐藤表示，部分市議員認為輕軌是觀光小火車，議會每年組團參訪姊妹市波特蘭，當地市中心第五和第六大道轉變「大眾運輸優先區域（transit mall）」，原20米道路只剩輕軌、巴士及車輛單行道等3條通道，兩旁規劃人行道，成功振興市中心經濟，多次入選全球最佳宜居城市排行榜。

高雄輕軌一、二階全線共22.1公里，一階段8.7公里完工營運，目前推動二階路段共13.4公里，因行經美術館、大順路住宅區，反對聲浪大，反對者稱軌道佔據路幅、阻礙交通並妨礙市容。

支持者認為輕軌開通未滿一年，搭乘人數超過先導公車168的10年運量，且低底盤及無障礙站體設計，對於高齡化社會較友善，也能帶動場站周遭經濟。

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