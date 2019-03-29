恆春東門溪疏濬遲未完工 民代憂汛期將至恐淤塞

2019-03-29 07:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春東門溪流域貫穿恆春鎮及車城鄉，多年來因河道及橋樑狹窄，始終無法杜絕水患，屏縣府去年進行下游排水整治工程，但汛期將至卻看不到完工的樣態，屏縣議員李志偉及陳文弘到場關心，縣府水利處承諾，會在五月底汛期來臨前完工「東門溪整治最後一哩路」，確保民眾免於水患威脅。

龍鑾橋因為橋面過低、河道狹窄，去年先進行橋樑抬高工程，也一併進行東門溪排水整治工程，龍鑾橋改建與樑底提高工程已於年前竣工，目前正進行「汙水處理廠至鑾龍橋段疏濬工程」卻看不到完工跡象，引發當地民代擔憂。

李志偉表示，「東門溪整治最後一哩路」居民等了好久，縣長潘孟安從擔任立委時期至今，都將恆春「河道排水系統整治」及「拓寬工程」視為工程優先重點，就怕百年等級的天秤大水災的惡夢重現；如今工程牛步化，疏濬沙土堆滿河道，可能會阻斷疏洪路線，進而造成嚴重災害，期盼能加快完工進度。

「原訂五月底完工的進度應該沒問題！」屏縣府水利處處長江國豐指出，這段四百多公尺的河道整治工程，將原來十五米的河道拓寬為二十五米，平均深度增加到四‧五米，以通過十年重現期洪峰流量，二十五年重現期洪峰流量不溢堤為原則，目前河道下部結構都已完成，待連結河川局整治中的下游河道，整條東門溪流域的河道便全面完成，保障恆春半島居民免於水患威脅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/