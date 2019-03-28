廟口變教室 成大都計與大廟興學攜手設計未來海尾

2019-03-28 23:30

〔記者王捷／台南報導〕成功大學都市計畫系師生與台南安南區的海尾朝皇宮、社大台江分校，為台江古漁村設計「未來海尾」，為地方創生，近百人昨晚擠滿朝皇宮天井，熱烈參與台江廟口文化沙龍，共同探討海尾寮排水線綠道化、廟口生活文化市集營造，以及妥善規劃天馬電台滯洪池，營造海尾村成為一座社區博物館。

成大都計系師生利用半年時間，踏遍安南區的古漁村海尾寮，收集在地生活文化及生態環境資料，發現問題研擬對策，希望與在地村民共同設計，提升生活環境品質，海尾朝皇宮主委周金倉、前主委吳進池、海西里長吳威誠、社大台江分校師生都參加這場別開生面的「為地方創生」的都計工作坊。

學生在會中報告指出，台江海尾寮附近有台江國家公園、天馬電台，境內有台江文化中心、山海圳綠道，歷史文化及生態環境資源豐富，近幾年人口出現逆勢成長，他們提出規劃海尾寮排水線綠帶，成為社區林蔭綠道，同時沿著朝皇宮前的學仔溝，營造海尾寮歷史文化區，在地鄉親則是建議天馬電台要好好規劃滯洪池，善用既有生態及人文資源，結合本淵寮及海尾寮排水線綠道，形成文化、生態、親水的生活空間。

海尾朝皇宮前主委吳進池也指出，歡迎成大師生與鄉親共同討論，設計未來海尾，他說海尾有豐富的歷史文化與生態環境，例如，海尾寮排水線就有淵海佛祖廟，見證台江內海水患史，海尾本身就是一座博物館，可以用「海尾就是一座博物館」，進行規劃設計，帶動地方發展。

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