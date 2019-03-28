華山大園站睽違7年後 復站提供在地服務

2019-03-28 19:54

［記者謝武雄／桃園報導］華山基金會大園站於2011年成立，隔年就因為經費不足而撤站，雖然服務不中斷，但義工們必須桃園、大園兩地奔波相當辛苦，經過多年努力，終於排除萬難在大園區新生路覓得新址，今天舉行「歡喜入厝感恩茶會」，邀請30位長輩與義工齊聚一堂，也希望大園站能夠一直永續經營。

大園站長李玫潔表示，大園區雖然撤站，但還是維持服務，她和志工比較辛苦，必須桃園總站、大園兩地奔跑，對老人家也比較不方便，為此，華山四處籌措經費，今年覓得新址再度開站，希望提供在地老人家更好的服務。

77歲的曾爺爺，也是華山大園站長期照顧的獨居老人；他說，早年離異、膝下無子，因中風導致行動不便，鮮少出門，華山基金會從2013年上門服務後，不僅提供生活物資、護理服務、年節關懷，更重要的是經常舉辦各項老人家聚會，讓他感受滿滿溫暖，不再孤單，很感謝華山。

李玫潔說，華山基金會目前服務桃園地區將近1000一千位三失長輩，結合各界力量發揮愛心，常年至長輩家中提供關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等老人到宅服務，期盼在地鄉親加入義工行列，愛老人專線，386-1148。

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