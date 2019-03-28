有飛機直飛塞班島了！航程少4小時 便宜1萬元

2019-03-28 18:58

〔記者陳宜加／台北報導〕位於西太平洋的塞班島，與關島、帛琉都是海島觀光勝地，但目前台灣只有華航直飛關島、帛琉，到塞班島卻必須由香港或韓國轉機。帛琉亞太航空今天宣布，6月5日起直飛台北─塞班包機，每2週3班，縮短4小時航程、1萬元票價。

2005年成立的帛琉亞太航空（Palau Asia Pacific Air），前身為帛琉太平洋航空，目前航線包含香港─帛琉、澳門─帛琉等2條定期航線，首度進軍台灣市場，推出直飛包機，鎖定台灣已停飛12年的塞班島，每週3班以A320機型飛航台北─塞班。過去台灣僅長榮航空曾於2007年直飛台北─塞班包機。

業者說，目前國人到塞班島旅遊，必須經由香港或韓國轉機，加上航程需8小時以上，轉機票價約2.5萬元，耗時且費用高昂，每年國人赴塞班島人數不到2000人；直飛塞班後，飛行時間大幅縮短為3.5小時，票價更可省下約1萬元。

帛琉亞太航空說，台北─塞班包機規劃於每週一、三、六晚間8點從桃園機場起飛、當地時間隔天凌晨1點45分抵達塞班島；回程則是傍晚5點15分起飛、台灣時間晚間7點抵達台灣，均採用A320機型飛航，提供180個座位數。

業者預估，包機航程晚去、晚回，利於安排行程，開航正逢暑假期間，預計前往塞班島旅遊人數將大幅成長至上萬人次。帛琉亞太航空並與旅行社合作，推出「塞班假期專案行程」，造訪潛水勝地「藍洞」，同時體驗叢林探險、潛水等。

根據塞班島當地規定，國人持台灣護照直飛免簽證，入境可停留45天；且因屬美國屬地，使用貨幣為美金，來回機票約新台幣1.3萬元起未稅，特色景點包括軍艦島、萬歲崖、鳥島、日軍最後司令部的遺址、美國紀念公園、藍洞等。

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