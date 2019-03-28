致用高中設電競產業專班 先和中州科大比賽交流

2019-03-28 17:55

〔記者張軒哲／台中報導〕國內外電競產業快速蓬勃發展，致用高中新建電競產業教學中心，於資料處理科成立電競產業專班，今年招生啟用。今天致用高中電競隊「虎鯨隊」在專班教室內，先與中州科大電競隊「奇林俠隊」交流聯誼賽，兩校知名遊戲直播平台，讓全世界線上觀賞高中生和大學生精彩對賽過程。

國內外電競產業每年產值快速成長，致用高中因應少子化衝擊，發展特色教學，新建電競產業教學中心，將原本招生3班的資料處理科，規劃2班電競產業專班招生，教學中心包含電競實戰基地、賽事主播訓練教室、專門攝影棚、專業導播機、網紅直播等設備，讓學生可以學習電競產業相關專業技能，未來投入電競產業職場。

致用高中校長陳添旺表示，電競產業範圍大，不只是單純的電競，電競課程有基礎概論、遊戲實務、影音製播實務、互動遊戲設計實務、網紅直播人才訓練、電競產品行銷實務、網路行銷、賽事規則，聘請國內專業電競選手教練和師資授課。

目前中苗海線高中職只有致用高中設置，並與僑光科大、中州科大、嶺東科大多媒體設計、網路行銷、遊戲產業相關科系合作，在升學和就業鏈已發展完備。

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