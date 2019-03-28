三芝衛生所主任遭停主管職、申誡 照常看診

2019-03-28 15:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三芝衛生所主任蕭秋勇爆出年領360萬高額獎金、疑似濫開管制藥品，新北市衛生局啟動專案調查，外部專家會議初步調查認為符合醫療常規，但考績委員會決議蕭醫師「內部管理有失其責」，先暫停蕭秋勇主管職務，並處以申誡1次的懲戒，靜候衛生福利部食品藥物管理署的管制藥品管理委員會（FDA）調查。不過，蕭秋勇在三芝衛生所的家醫科門診，會照常看診。

新北市衛生局表示，本案經今年3月20日實地查核及專家會議後，查察過程共抽查、調閱過去三個月的40份病歷，認為管制藥品頻率，在合理給藥範圍，外部專家初步查核病歷後認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」。

但新北市考績委員會決議蕭醫師「內部管理有失其責」，因此處以申誡1次的懲戒，同步暫停蕭秋勇三芝衛生所的主任職。

專家調查發現，三芝衛生所使用8種管制藥品，其中Eurodin（悠樂丁）,Stilnox（史蒂諾斯）,Rivotril（利福全）使用率最高；平均每日就診人數約120至150位，開立管制藥品使用率約7%，每人年均使用量為5.81毫克；查察過程共調閱40份病歷，其管制藥品頻率尚在合理給藥範圍，外部專家初步查核病歷後認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」。

新北衛生局指出，本案調閱病歷資料同時在今年3月22日移請衛生福利部食品藥物管理署管制藥品審議委員會審議；並考量蕭醫師為機關主管，有行政管理責任，考績委員會決議「內部管理有失其責」，予以申誡1次之懲戒，同步暫停該所兼任主任一職。

新北衛生局簡任技正林惠萍指出，調查發現三芝衛生所的管制藥品登載欄位，部分「應填而未填」，有多項疏漏，考績委員會因此認為「內部管理有失其責」。

衛生局表示，也立即成立衛生所醫療保健服務品質專家輔導團隊，今年4至9月間（第2至3季）進行品質實地訪查，提供民眾完善的醫療照護。

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