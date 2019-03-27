中壢國民運動中心 兒童節推出「體適能闖關」活動

2019-03-27 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市去年8月啟用的中壢國民運動中心首次舉辦兒童節系列活動，於4月4日兒童節當天推出99元單堂體驗課程、12歲以下兒童游泳池免費及「兒童體適能闖關」活動，即日起在中心受理臨櫃報名。另外，中壢區的南方莊園渡假飯店徵求3至7歲的兒童參加小小試吃員活動，報名一上線就秒殺。

中壢國民運動中心單堂體驗課程有兒童瑜珈（7至12歲）、兒童MV熱舞（7至12歲）、兒童歡樂桌球（7至12歲）以及有趣又好玩的「幼兒創意機械樂高」（4至6歲），名額有限。

另外，「兒童體適能闖關」活動設在運動中心的籃球場，球場將變身兒童樂園，設施有大型溜滑梯、狐狸跳床、恐龍球池，只要完成簡單的闖關活動就可以免費進場使用這些設施；闖關活動不須事先報名，只要在活動當天到櫃檯領取闖關卡即可。

南方莊園渡假飯店4月4日則推出「兒童早餐小小試吃員活動」，獲選的小小饕客可品嚐免費早餐，針對早餐的美味予以評分，還可享用免費午餐，以及使用聯誼會設施及領取神氣小禮物，玩翻兒童節假期！

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