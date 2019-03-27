墾丁兩處秘境開放預約 「遠勝阿朗壹」將掀排隊風潮

2019-03-27 20:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園成立35年來，僅龍坑及南仁山生態保護區開放民眾申請進入，今年首度開放兩處東海岸秘境「溪仔口」及「鼻頭草原」，明天（28）起正式上線開放申請，原始秀麗的海岸線風光，也被盛讚「遠勝阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）。」

這兩處祕境都在南仁山保護區東南隅，墾管處經過近兩年的探勘及規劃，設計出兩條全新的生態旅遊路線；位在屏169公路盡頭小海灣「溪仔口」，緊鄰南仁山生態保護區及佳樂水風景區後方的太平洋沿岸，是阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）以外，台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁景色絕美，居民戲稱「台灣最美麗的風景是沒有人」，人煙稀少宛如世外桃源，海灣景色秀麗。

另一處遠在台灣東南隅的九棚「鼻頭草原」，有野放的水牛、一池一池的水窪、珍稀的植物、昆蟲，草原上可遠眺八瑤灣，遙想一八七四年的牡丹灣事件，壯闊草地與山谷更是美不勝收，透過社區解說員引領，更能感受這處私房景點的魅力。

這兩處生態祕境路線，墾管處野比照原有的龍坑及南仁山保護區總量管制作法，28日正式開放申請，溪仔口總量管制每日120人，解說導覽費用為每團（10人）3600元；鼻頭草原總量管制每日200人，解說導覽費用每團（10人）1800元，遊客需事先於墾管處官網預約申請入園及聘請導覽解說員。

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