大家下課搶著玩！這間學校有超夢幻「西瓜溜滑梯」

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好甜的溜滑梯？沒錯！因為，溜滑梯就是西瓜造型，彰化縣福興鄉文昌國小的學生真是太幸福了。
文昌國小校長蔡建忠表示，因為學校適逢60歲生日，在校友集資下，為學弟妹打造了西瓜溜滑梯，選擇西瓜造型的原因，就是學校附近就是三和村的西瓜產地。
不過，西瓜溜滑梯不只是可愛，設計也不簡單，因為滑梯是新式滾輪溜滑梯，走進漂亮西瓜屋，踩在聲光黑白鍵上，就可以奏出樂章；蔡建忠強調，這座新式遊戲器材，通過安全認證，好玩又安心。
蔡建忠說，未來在西瓜溜滑梯旁，將讓小朋友親手種西瓜，真正做到食農教育，讓西瓜不只是家鄉的特產，學校最愛的遊具，還能真正種出好甜的西瓜來。
文昌國小的小朋友都表示，西瓜溜滑梯真是漂亮又好玩，大家下課都會搶著來玩，連爸爸媽媽都很喜歡，都會拿手機來打卡。
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滾輪式溜滑梯，小朋友愛極了。（記者劉曉欣攝）
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彰化福興鄉文昌國小的西瓜溜滑梯，西瓜屋內的黑白鍵，跳躍就會有樂章。（記者劉曉欣攝）
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彰化福興鄉文昌國小有座夢幻般的西瓜溜滑梯，學生人人都愛。（記者劉曉欣攝）
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彰化福興鄉文昌國小有座夢幻般的西瓜溜滑梯，成為打卡點。（記者劉曉欣攝）
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