竹北文中2非營利幼兒園動土 109年9月招收300人

2019-03-27 15:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市第二所新建非營利幼兒園，今早在高鐵特定區的文中2動土，預定109年4月完工，招收3至5歲幼兒10班，9月1日開學；因基地緊鄰清河堂，將呼應客家合院建築思維配置M型，結合在地鄉土人文，打造一具教育意義的歷史步道。

文中2非營利幼兒園新建工程，由縣長楊文科、竹北市長何淦銘和民意代表一同動土。楊文科表示，將持續增加公共及準公共化幼兒園50園（班）做為縣府施政的重點，提升新竹縣教保服務供應量，減輕家長的負擔。

教育處表示，新建文中2非營利幼兒園總工程經費9351萬元，由縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫專案補助，縣府支出配合款，今年2月12日順利決標，預計招收3至5歲10班，共計300人。非營利幼兒園收費介於公幼與私幼之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇。

文中2非營利幼兒園新建工程由尖石國中辦理，曾億沅建築師事務所規劃設計監造、工程由玉壇公司得標，得標金額為8580萬元。將新建地下1層、地上2層建物，占地約4500平方公尺。園舍將透過高低錯落的量體布置出多樣性的空間經驗，戶外活動與室內空間緊密結合。

特別的是，位於竹北市高鐵九路與隘口二街的基地，緊鄰清河堂老屋，幼兒園呼應在地客家合院建築思維配置M型，並以斜屋頂的方式降低量體，凸顯清河堂的建築元素，讓幼兒園融合於環境之中。

楊文科表示，為照顧新竹縣幼兒，108學年度已核定竹仁國小附設幼兒園增班1班、枋寮國小和沙坑國小各新設附設幼兒園1園1班。另除了前瞻計畫新建文小1及文中2非營利幼兒園外，將持續利用現有學校空間增加公立及非營利幼兒園。

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