為石虎撐起保護傘 中市業者義賣石虎傘

2019-03-27 13:57

〔記者張菁雅／台中報導〕成立逾50年的台中市大振豐洋傘，為推廣石虎保育觀念，製作「發現石虎手繪傘」，並提供2484支石虎傘，即日起在寶雅全國206家分店販售，販售所得5％，總計8萬9450元，今日捐贈給台灣石虎保育協會，共同呼籲民眾以實際行動為石虎生態撐起保護傘。

大振豐洋傘根留台灣，並創立自有品牌，因為台中花博而注意到石虎生態。大振豐洋傘協理陳奕錩表示，石虎是台灣僅存的原生貓科動物，估計目前數量可能不到500隻，僅在苗栗、台中與南投等地區可以發現牠們的蹤跡。該公司取得藝術家邢福麟授權，聯名開發「發現石虎手繪傘」，希望傳遞「為石虎撐起一把保護傘」的保育觀念。

大振豐洋傘野與全國最大美妝生活用品連鎖店寶雅合作，提供2484支「發現石虎手繪傘」，在寶雅全國206家分店上架販售，每售出1支，大振豐即捐贈5％所得給台灣石虎保育協會。

石虎傘全數義賣所得為8萬9450元（取諧音「幫助石虎」），陳奕錩與寶雅商品採購部協理蔡明倫今日共同捐出款項，由台灣石虎保育協會顧問余建勳代表接受。

余建勳表示，苗栗的石虎數量最多，由於石虎會捕食雞隻，農民對石虎觀感不佳，台灣石虎保育協會因此募款幫農民修復雞舍，降低農民的不滿，以免石虎被撲殺；另外，協會也培養志工，持續推廣石虎保育觀念，未來也將開發周邊商品，募集更多保育經費。

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