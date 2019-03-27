立委要私校退撫金提撥率增至18％ 教部：恐排擠教育經費分配

2019-03-27 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳宜民等人認為，目前私立學校教職員退休所得與公立學校教職員的落差極大，建議修法提高私校退撫儲金提撥費率，由現行12%調高為18%；對此，教育部常務次長林騰蛟今表示，此舉將增加學校及政府財務負擔，經估算，總共須增加提撥約21億元，恐排擠其他政府及學校重要教育資源經費分配。

立法院司法及法制委員會、教育及文化委員會今舉行聯席會議，併案審查「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」部分條文修正草案，邀請教育部次長林騰蛟等官員報告並備質詢。

立委陳宜民等人提案指出，有鑑於目前私校、公校教職員的退休所得落差極大，為改善私校教職員的退休年金水準與所得替代率，以避免私校人才流失，並促進公、私校教職員平等待遇，建議修法提高私校退撫儲金提撥費率，由現行12%調高為18%。

對此，林騰蛟指出，公校教職員退撫基金提撥費率之所以調高至18%，是為了彌補過去提撥費率未依精算結果建議的最適提撥率所產生的缺口，而私校退撫新制儲金是採確定提撥制，財務健全無破產問題。

此外，依現行規定，私校退撫儲金提撥費率12%中，個人、學校及政府提撥比例分別為個人35%、學校及政府各32.5%，提高提撥費率，勢必增加財務預算。

林騰蛟表示，經估算，倘退撫儲金提撥率提高至18%，預估整體私校每年需增加提撥約10億9千萬元，主管機關部分則需增加提撥約10億1千萬元，恐排擠其他政府及學校重要教育資源經費分配。此外，參照同為確定提撥制的勞工退休金制度，其提撥率亦為12%，建議維持現行規定。

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