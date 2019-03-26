縣道139集集清水橋改建 「先封再說」挨轟

2019-03-26 22:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕縣道139是南投縣集集往來中寮的重要道路，其中位在集集鎮的清水橋近日才剛改建，惟縣府承包商卻未及時通知，也沒設置改道標示，工程機具就搶先進駐封閉施工，造成外地用路人到此不知如何改道，公所緊急通知縣府工務處，並請廠商儘速補設改善，惟工期長達360天，公所除呼籲民眾配合改道，也將爭取提前完工，以免衝擊屆時農曆年的燈會活動。

公所表示，清水橋橋齡約60年，該橋距離上一次施工已有2、30年，由於當時僅是擴建橋面，而橋梁橋墩與設計都是繼續沿用，時至今日橋梁已經老舊，加上大樑鋼筋落露，護欄高度不足，縣府因而規劃拆除重建。

惟包商進場卻未提前通知，逕自封橋施工，也未設置改道標示，使得用路人無法提前改道，到此還需問人或搜尋如何通往集集或中寮，引發民怨。

對此，縣府工務處說，廠商已報開工，但工務處尚未收到公文，得知工程人員已進駐封橋施工，卻未提前通知，現已要求發送施工宣傳單，以及補設改道指標改善，針對封橋改建宣導不足感到抱歉，未來會加強改善，該橋工期為360天，工程費1787萬元。

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