少睡1小時 田中鎮公所午休也可洽公 預計5/1起實施

2019-03-26 19:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕以後到田中洽公民眾，中午再也不用請假了！現行鄉鎮公所午間休息時段多從12點至下午1點半，這時間也是不少上班族休息時間，但為了洽公，只能專程向公司請假，造成不便，田中鎮公所體貼民心，預計將下午上班時段提早1小時，從中午12點半就可以辦理各項業務，創下彰化縣內鄉鎮市公所午後辦公最早的時間。田中鎮長洪麗娜表示，午休減少1小時，同仁提早服務民眾，也能提早下班。

洪麗娜說，許多公司行號上下班時間跟公務機關一樣，民眾到公所辦理業務必須請假，因此常有民眾向她反應，公務人員可以彈性上班就好了，她於是進行調查，發現每日下班前1小時，下午4點半至5點半其實洽公人數最少，認為將下班時間提早1小時，中午提早開工，就能方便更多民眾，經主管會議後都認為可彈性調整辦公時段，預計5月1日開始實施。

田中鎮公所人事主任楊純枝指出，依照公務人員週休二日實施辦法規定：公務人員每日上班時數為8小時，每週工作總時數為40小時，各機關 （構） 得視業務實際需要，不影響每日每週上班時數原則，彈性調整辦公時間，而縣內目前已有大村、竹塘鄉公所實施冬令上班時間，提早下午1點至5點辦公，宜蘭縣政府同樣也實施彈性上班時間，因此調整午休上班時間並非田中鎮自創。

大村鄉長游盛表示，公所每年11月至1月實施冬令上班時間，實施已有十多年，主因是冬天黑夜來得早，提早作業，不致讓鄉民為洽公夜歸；竹塘鄉長蔡碩任說，當地農民結構人口多，冬天入夜來得早，因此提早作業，他認為，農民也是早起，經常午休到1、2點，提早一小時辦公要看當地人口結構，沒有好壞，但是也犧牲公務人員午休時間。

王姓民眾說，擔任服務業，午休沒休息，若公所提早關門，洽公還是得請假。對此田中鎮公所表示，有小部分因為下班時間或者是無法配合需求民眾，可在前一天向公所預約，所方將會有相關業務的承辦人員留守來替民眾辦理，不會因為上班時間的調整來造成民眾的困擾。

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