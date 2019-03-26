好臭！屏東市殺蛇溪變成「黑龍江」居民叫苦

2019-03-26 15:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市殺蛇溪變成「黑龍江」，下游新生里民將污染矛頭指向上游養豬戶，屏東縣環保局認為民生及工業廢水也佔了不少，改善殺蛇溪水質需多管齊下，縣府已著手整治。

屏東水利會斥資近9000萬元正在殺蛇溪下游新生里河段進行橡皮霸工程，會長黃信茗表示，年底完工後，霸體閘門高度會隨著水位調節，防洪及排水效率更高，周邊綠美化工程也會讓當地河岸景觀增色不少。

新生里長邱正誠指出，當地里民對該工程充滿期待，殺蛇溪周邊景觀將變得更漂亮，吸引民眾親近，但殺蛇溪的水質卻讓人不敢領教，最近又是黑鴉鴉一片，氣溫一高，臭味就上來了，上游長治鄉境內的養豬廢水是主要污染源，若不從源頭對症下藥，枉費下游為改善景觀所作的努力。

縣府環保局水污染防治科表示，改善殺蛇溪水質需4管齊下，首先是上游畜牧廢水的管控，包括加強取締及輔導肥水澆灌農田，環保局及農業處已初具成效，其次，水利處也在上游規劃濕地淨化水質，第3則是在屏東市區河段沿岸設置截流井，將家庭廢水截流後排入污水下水道，最後是在屏東工業區興建污水處理廠，防止工業廢水直接排入溪中，經濟部工業局允諾明年完成該工程，殺蛇溪水質將逐漸獲得改善。

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