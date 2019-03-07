急水溪河床垃圾遍布 五分車遊客驚呼：太誇張

2019-03-07 11:20

〔記者王涵平／台南報導〕急水溪新營、柳營段河床遍布垃圾，外地遊客搭乘糖鐵五分車跨越急水溪時目擊，直呼太誇張，台南市議員張世賢今邀五河局等單位會勘，要求儘速改善。

急水溪新營區南興里段、柳營區仁和里段河床、堤防邊坡上遭棄置大批家庭、事業廢棄物，春節期間有不少外地遊客、返鄉遊子搭乘糖鐵五分車往來新營糖廠與柳營八翁酪農區，行經急水溪橋時，紛紛驚呼、質疑怎有如此多垃圾亂丟。

張世賢今邀第五河川局、南市環保局、新營區與柳營區公所等相關單位前往會勘，他表示，河川土地雖屬第五河川局管轄，也已張掛有台南市環保局、新營市公所的禁倒垃圾公告，但垃圾任意棄置，相關單位應各司其職，研擬對策有效改善，不要讓外界有互踢皮球觀感。

第五河川局人員表示，急水溪維護工程將於本月13日辦理發包，待發包完成，會立即改善。當地附近居民則建議相關單位可在當地加裝監視器，希望有效嚇阻沒有公德心的民眾與不肖業者。

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