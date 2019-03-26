改善住宿環境 虎科大5億蓋學生宿舍

2019-03-26 14:13

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林虎尾科技大學新建宿舍大樓今天動土，新大樓為地下一樓地上7樓的鋼筋混凝土建築構造，預計後年九月開學前啟用，可提供900多個床位。

今年動土典禮由虎科大校長覺大郁主持，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及學生會長王正安、學生宿舍自治管理委員會會長陳亮豪及多位校內主管共同執鏟。

覺文郁指出，原有宿舍已30多年的老式建築，新宿舍大樓利用原學生社團休閒廣場基地興建，總工程經費約5億元，總樓地板面積1萬6000多平方公尺，地下一樓為汽機車停車場，地上一樓為無障礙學生寢室、便利商店、國際廚房、會議室、自修討論室與體適能空間，2至6樓為學生住宿區及交誼廳，7樓為學人會館及部分學生住宿區，總房間數257間，約928個床位。

覺文郁表示，學校近年積極招募國際學生，住宿環境上也因應國際學生的需求進行機能與空間改善，如簡易廚房的設置、學習資源中心改造，以及預計於今年進行的體適能空間改造，期許透過空間優化吸引更多元族群緊緊凝聚成虎科大家庭，並激發成員間更多文化碰撞，開闊學生視野。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/