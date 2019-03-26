基隆清明掃墓 南榮公墓30日起交管

2019-03-26 12:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆清明掃墓最重要的南榮公墓，將從3月30日起至4月7日共6天，從上午6點至下午4點全面禁止車輛進入，並有免費掃墓公車接駁民眾到墓區，興隆路往南榮公墓後山產業道路則視狀況開放路邊停車，但嚴禁雙向停車，方便民眾掃墓。

此外，今年基隆市春祭大典在3月29日在南榮公墓公立納骨塔舉行，當天從上午6點半到中午12點實施交通管制，南榮公墓入口到公立納骨塔間道路2側禁止停車，7點到9點半，3號家祭室前丁字路口到納骨塔間，機動管制車輛通行。公車處從7點到12點，從南榮公墓入口到公立納骨塔間有免費接駁公車。

副市長林永發表示，清明掃墓期間南榮公墓交管從3月30日、31日及4月4日到4月7日共6天，從早上6點到下午4點除有車輛通行證外，所有車輛禁止進入，將提供墓區內免費循環公車供民眾搭乘，在殯葬管理所大門口設立臨時公車站牌，1線往火化場、另1線往公墓公園化停車場，沿途隨招隨停。

市府將提供茶水、提水袋、垃圾袋、設立臨時救護站等措施，並呼籲市民盡量減少燃燒紙錢，注意防火安全。

此外，為避免前往金寶塔祭拜的民眾，開車行經興隆街造成該路段擁塞，南榮公墓6天交管期間，警方配合加強興隆街往南榮公墓後山產業道路的疏導措施，在不影響行車順暢情形下，視道路狀況開放路邊停車，但嚴禁雙向停車。

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