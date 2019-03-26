前瞻完善長照環境 屏縣逾2億新、修建10餘衛生所

2019-03-26 12:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏東市衛生所使用逾38年，縣府爭取中央前瞻計畫補助新建，今天（26日）上午由縣長潘孟安主持動土儀式，預計明年5月完工；這也開啟全縣多所衛生所新整建序幕，中央共挹注逾2億元經費，讓屏縣因應高齡社會，打造更完善的群體醫療環境。

今天的動土儀式在屏東市衛生所新址，即中正路北興段001地號舉行，屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松及各民意代表到場；潘孟安表示，屏東市衛生所由衛生局申請前瞻計畫並經衛福部同意，與縣款配合，共6650萬1千元預算，興建一棟地上4層的大樓，基地面積約1459平方公尺，未來1樓做為衛生所服務空間、2樓為會議室及辦公室，3樓為多功能會議室、交誼廳、營養教室、4樓為日間照顧機構。

屏縣共有33鄉鎮市衛生所，縣府指出，近年前瞻計畫補助2億693萬7000元，縣府編列配合款1089萬5000元，總經費2億1783萬元，將新建屏東市衛生所、萬巒鄉衛生所及潮州鎮衛生所及修繕麟洛、崁頂、高樹衛生所；中央也同時補助1624萬9000元，配合縣款85萬9000元，總經費1710萬8000元，整建滿州、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、三地門、霧台等9鄉衛生所。

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