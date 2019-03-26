2.9億元辦理污水截流 一年後要讓雲林溪變乾淨

2019-03-26 11:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六雲林溪掀蓋後，有生活污水排入問題，掀蓋改建後恐有異味飄散，為讓雲林溪變乾淨，縣府推動雲林溪水質改善─礫間淨化及截流改善水質掀蓋計畫，將以2.9億元辦理污水截流，一年後要讓雲林溪變乾淨，今天開工，工期365天。

雲林溪掀蓋後仍有生活污水排入，水質污染問題，為避免兩岸污水排入造成惡臭味，配合雲林縣政府尚未辦理用戶接管之污水截流至污水主幹管中，輸送至斗六水資源回收中心進行處理。另雲林溪大學路上游畜牧業放流水雖符合放流水標準但仍產生異味部分，則規劃進行雲林溪兩岸晴天水截流以及礫間淨化處理以提升本計畫渠段水質目的。

雲林溪掀蓋計畫始自牛墟橋至中山路，總長約0.8公里，執行污水截流工程後，將可改善雲林溪上、下游段河川水質狀況，並配合雲林溪水與綠計畫辦理掀蓋及整治工作，除可為掀蓋渠段注入淨化水體，有效改善當地環境衛生及河川水質外。另結合人本整體生活圈概念連結河道周邊道路，沿線營造自然水岸親水空間環境，提供民眾及遊客之優質活動休閒場域，進而帶動地方觀光產業發展，或整體最大之效益。

污水截流工程，總工程經費為2億9180仟萬元，計畫範圍為雲林溪計畫渠段，主要針對晴天污水進行截流處理，主要施作項目為管徑1500mm之截流管函1145m、39處截流點、1座晴天污水揚水站、管徑250mm污水輸送管800m及系統整合等，並配合雲林溪上游及下游污水截流工程，共同營造雲林溪整體水環境。

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