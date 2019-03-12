大樓排污水 基隆愛三路飄惡臭

2019-03-12 14:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆廟口商圈愛三路水溝飄惡臭，疑附近大樓排放污水，市議員鄭文婷追縱半年，今天再度與環保局相關單位會勘，確定是附近大樓排污水惹得禍，要求企業大樓限期提出改善計畫，並改成在夜間排放。

市議員鄭文婷說，愛三路37號前的水溝，去年10月就有民眾檢舉，疑遭排入灰色混濁污水，周邊住戶以及觀光客難忍惡臭。

鄭文婷曾邀集環保局等相關單位會勘，當時初判污水可能是旁邊1棟商業大樓排放污水，該企業表示願請廠商改善。惡臭情形略有改善，但近日又飄出惡臭，居民無法忍受。

鄭文婷說，愛三路位位處市中心商業區，鄰近廟口、仁愛市場商圈，外來觀光客多，惡臭情況若不改善，勢必影響外地人對基隆的觀感，也會影響商圈生意。

鄭文婷今天邀請環保局等單位， 擴大追查確認臭源，會勘期間剛好水溝又有污水排出，經追查就旁邊企業大樓所排的污水，可能前次只改善一半，鄭文婷要求該商業大樓限期提出改善計畫，並將污水排放時間控制在夜間，並請水電專業人員做好水位監控及定時排放。

此外，附近仁愛市場也將設置截污設備，污水經過沉沙池後才排放。市府工務處預計在今年9將發包做污水下水道新建接管工程，將該企業大樓將納入用戶接管，廟口及仁愛市場周邊排水溝將不定期的清潔，以維持環境的整潔。

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